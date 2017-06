France: plus d'1,5 tonne de cocaïne saisie sur une plage

Plus d'une tonne et demie de cocaïne a été saisie mardi sur une plage du sud-ouest de la France et une dizaine de personnes ont été interpellées, dont des Grecs, a-t-on indiqué mercredi de sources proches de l'enquête. La prise a eu lieu alors que les autorités étaient appelées pour une opération de secours en mer, a-t-on précisé de mêmes sources. Selon les premiers éléments de l'enquête, sept personnes de nationalité grecque se trouvaient en perdition sur des zodiacs au large de Mimizan, une localité des Landes (sud-ouest). Alors qu'elles étaient ramenées sur le rivage, des ballots de cocaïne échoués étaient découverts, vraisemblablement jetés par-dessus bord. Au total, une dizaine de personnes ont été interpellées, non seulement sur les lieux, "mais aussi dans d'autres endroits, proches de Mimizan", a-t-on ajouté de sources proches de l'enquête.