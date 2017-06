Deux narcotrafiquants arrêtés à Sidi Bel Abbes et Tlemcen

Les éléments de la Gendarmerie nationale et des Gardes-frontières ont appréhendé deux narcotrafiquants et saisi 120 kilogrammes de kif traité à Tlemcen et Sidi Belabes, a indiqué mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale. "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale et des gardes-frontières ont appréhendé, le 20 juin 2017 deux narcotrafiquants et saisi 120 kilogrammes de kif traité et 2560 litres de carburant à Tlemcen et Sidi Belabes ", précise la même source.