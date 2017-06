Accidents de la route: 11 personnes décédées en 24 heures

Onze personnes sont décédées et trois autres ont été blessées durant les dernières 24 heures, dans sept (07) accidents de la route enregistrés à travers plusieurs wilayas du pays, indique mercredi un communiqué de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de M’sila avec 5 personnes décédées suite à une collision entre un camion citerne de transport de carburant et un véhicule léger, survenue sur la RN n 60, au lieu dit Hebabcha commune et daïra de Hammam Dalaa.