Le Brent clôture à 45,75 dollars

Les cours du pétrole peinaient à se reprendre mercredi en fin d'échanges européens, malgré la baisse des réserves américaines de brut et d'essence, restant proches de plus bas en sept mois, plombés par l'offre surabondante. En fin d'après-midi, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août valait 45,75 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 27 cents par rapport à la clôture de mardi. Le cours du Brent était tombé mardi après-midi à 45,42 dollars, son niveau le plus faible en sept mois.