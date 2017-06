Nombre record de meurtres au Mexique en mai

Le Mexique a enregistré en mai un record d'homicides avec 2.186 meurtres, selon des données officielles, le chiffre le plus élevé depuis la création de ce système de recensement il y a 20 ans. L'Etat le plus meurtrier a été celui de Guerrero, au sud du pays, où s'affrontent plusieurs cartels pour le contrôle de la production et de distribution de la drogue. Le mois dernier 216 personnes y ont été tuées, selon ces chiffres publiés par le Système national de sécurité publique. Dans l'Etat de Sinaloa (ouest), fief du cartel de Joaquin "El Chapo" Guzman, en proie à une guerre de succession depuis l'extradition vers les Etats-Unis de ce baron de la drogue, 154 meurtres ont été dénombrés en mai, le chiffre le plus élevé depuis six ans.