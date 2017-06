Les Etats-Unis contre un appel de l'ONU sur l'avortement

Le Conseil de l'ONU des droits de l'homme a adopté jeudi une résolution condamnant les abus et discriminations à l'encontre des femmes, mais les Etats-Unis ont refusé d'approuver un paragraphe mentionnant l'accès à l'avortement dans des conditions sanitaires sûres. La résolution, présentée par le Canada, déplore "la persistance et l'omniprésence de toutes formes de violence à l'encontre des femmes et des filles dans le monde", et appelle les pays à prendre des mesures immédiates pour prévenir la violence et les discriminations basées sur le sexe.