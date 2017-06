Pakistan: au moins 11 morts dans une explosion

Au moins 11 personnes ont été tuées dans une explosion qui a touché un véhicule de police vendredi dans la ville de Quetta dans le sud-ouest instable du Pakistan, ont indiqué des responsables locaux. L'explosion a eu lieu devant les bureaux du chef de la police du Baloutchistan, en proie à une insurrection séparatiste et des violences extrémistes. "Onze personnes sont mortes jusque là et au moins 20 autres ont été blessées", a déclaré Fareed Ahmed, médecin en chef de l'hôpital civil cité par l'AFP. "Parmi les victimes, quatre policiers ont été tués, et trois blessés sont dans un état critique", a-t-il ajouté.