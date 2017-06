Les renseignements allemands ont espionné la Maison Blanche

Les services de renseignement extérieurs allemands ont espionné "pendant des années" plusieurs entreprises et administrations américaines, parmi lesquelles la Maison Blanche, affirme jeudi l'hebdomadaire allemand "Der Spiegel". Le Service fédéral d'information (BND), chargé des renseignements extérieurs, a espionné "entre 1998 et 2006 plusieurs "numéros de téléphone et de fax internes à la Maison Blanche", écrit dans sa dernière livraison Der Spiegel, citant des "documents" qu'il a pu consulter. Selon le magazine, le BND disposait d'une liste de "4.000 sélecteurs" (numéros de téléphone ou de fax, adresses électroniques) lui permettant de surveiller "des objectifs américains", parmi lesquels le ministère des Finances et le Secrétariat d'Etat.