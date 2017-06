L'Inde lance une fusée avec 31 satellites à son bord

L'Inde a lancé vendredi une fusée avec 31 satellites à son bord, dont un satellite d'observation terrestre, depuis le pas de tir de Sriharikota (sud). La fusée Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV), l'engin le plus fiable de l'Organisation indienne de la recherche spatiale (ISRO), a ainsi décollé avec le satellite Cartosat-2 et 30 autres satellites à son bord à 9h29 heure locale (3h59 GMT). D'un poids de 712 kilos, Cartosat-2 fournira des services réguliers de télédétection grâce à ses appareils photo panchromatiques et multispectraux. Il sera notamment utile pour cartographier des zones rurales et urbaines ou encore aider à gérer des zones côtières, des réseaux routiers et de distribution des eaux.