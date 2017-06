6.000 policiers pour la capitale à l'occasion de Aïd El-Fitr

La sûreté de la wilaya d'Alger a mobilisé 6.000 policiers de différents grades pour assurer la sécurité routière et celle des personnes et des biens dans la wilaya, à l'occasion de Aïd El-Fitr, a indiqué vendredi un communiqué des mêmes services. Ces mesures sécuritaires, prises à l'occasion de l'Aïd El-Fitr par la Sûreté d'Alger, consistent en des opérations de contrôle au niveau des marchés, des magasins et des centres commerciaux qui connaissent une grande affluence en ces temps de fêtes, ainsi que l'intensification des patrouilles pédestres et motorisées au niveau de toutes les gares (bus, taxis, métro, tramway) afin de sécuriser les déplacements des citoyens.