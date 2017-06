Le pétrole ouvre en très légère hausse à New York

Les cours du pétrole ont ouvert en très légère hausse vendredi, se stabilisant à la fin d'une semaine difficile durant laquelle la chute des prix s'est accentuée. Le prix du baril de "light sweet crude" (WTI), référence américaine du brut, prenait 5 cents à 42,75 dollars sur le contrat pour livraison en août au New York Mercantile Exchange (Nymex). "Après la semaine que l'on a connue, le marché essaye de trouver un plancher", a commenté un analyste. Sur la semaine, le baril a perdu 4% à New York, dernière étape en date d'une dégringolade de plus de 16% entamée fin mai.