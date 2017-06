La France veut emprunter entre 2,7 et 3,5 milliards d'euros

La France entend emprunter entre 2,7 et 3,5 milliards d'euros à court terme lundi sur les marchés, a annoncé vendredi l'Agence France trésor (AFT), chargée de placer la dette française auprès des investisseurs. Le pays a l'intention de lever entre 2,1 et 2,5 milliards d'euros à trois mois (12 semaines), échéance pour laquelle il avait accordé un taux de -0,588% lors de la dernière opération comparable le 19 juin, détaille la même source. Le Trésor veut également emprunter entre 600 millions et 1 milliard d'euros à six mois (21 semaines). Le 19 juin, le taux avait atteint -0,591% pour cette échéance.