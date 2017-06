Pakistan: double attentat dans un marché

Un double attentat dans un marché bondé a fait au moins 11 morts dans une localité des Zones tribales du nord-ouest du Pakistan vendredi, ont annoncé les autorités locales. La première explosion a eu lieu à l'heure de pointe sur un marché de Parachinar, capitale de la Zone tribale de Kurram, a indiqué Nasrullah Khan, un haut responsable local. "Quand les secours se sont précipités sur le site pour aider les blessés, il y a eu une deuxième explosion", a-t-il précisé, faisant état de plus de 24 blessés, et d'un bilan qui pourrait encore grimper. Les marchés de cette ville reculée, proche de la frontière afghane, ont déjà été visés par deux attentats majeurs cette année, qui avaient fait 22 et 24 morts.