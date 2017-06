Plus d'envoyé US en Afghanistan et au Pakistan

Les Etats-Unis ont décidé vendredi la suppression du poste d'envoyé spécial en Afghanistan et au Pakistan, au moment même où l'armée américaine s'apprête à déployer des milliers de militaires supplémentaires dans la région. La représentante spéciale Laurel Miller a cessé ses fonctions et elle ne sera pas remplacée à ce poste, a indiqué un responsable du Département d'Etat. Ce poste avait été créé avec l'idée que le conflit en Afghanistan et la situation au Pakistan étaient inextricablement liés et devaient être traités ensemble.