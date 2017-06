La Chine et les Etats-Unis veulent des relations militaires productives

La Chine et les Etats-Unis ont décidé d'œuvrer activement à la réalisation de relations militaires productives qui soient ''constructives, pragmatiques et efficaces,'' selon un communiqué publié vendredi. "Les deux parties reconnaissent que les relations militaires sino-américaines constituent un facteur de stabilisation important pour l'ensemble des liens bilatéraux,'' précise le communiqué publié à l'issue de la première session du Dalogue diplomatique et sécuritaire sino-américain. Le conseiller d'Etat chinois, Yang Jiechi, a co-présidé le dialogue avec le secrétaire d'Etat américain, Rex Tillerson, et le secrétaire à la Défense, James Mattis, à Washington, mercredi.