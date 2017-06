Yémen: 300.000 cas de choléra fin août

Le nombre de cas de choléra pourrait dépasser la barre de 200.000 au Yémen dès ce week-end, et pourrait atteindre 300.000 à fin août, a prévenu vendredi le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF). "L'épidémie a d'ores et déjà fait 1.265 morts, dont un quart étaient des enfants. La moitié des 192.983 cas suspects enregistrés jusqu'à aujourd'hui sont des enfants. Presque aucune zone frappée par le conflit n'est pas épargnée et le choléra touche désormais 20 des 22 provinces du Yémen. Fin août, le nombre de morts pourrait alors avoisiner les 2.000", a averti l'agence onusienne dans un communiqué. "Cette urgence humanitaire n'est pas étrangère à la situation chaotique sur le terrain", a déploré l'UNICEF.