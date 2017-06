RD Congo: 4 miliciens et 2 soldats tués dans des combats

Deux militaires congolais et quatre miliciens ont trouvé la mort samedi lors de combats entre l'armée et une milice dans une cité du territoire de Lubero dans la province troublée du Nord-Kivu (est), a-t-on appris de l'armée. "L'attaque de notre position de Kaseghe à 05h30 (03h30 GMT) par les Maï-Maï a causé la mort de deux militaires des FARDC (Forces armées de la RDC), quatre miliciens et une épouse d'un militaire a été blessée", a déclaré à la presse le lieutenant Jules Tshikudi, un des porte-parole de l'armée dans la région. "Nous les avons repoussés mais des combats se poursuivent encore jusqu'à leur dernier retranchement", a ajouté l'officier, sans préciser quel groupe Maï-Maï affrontait l'armée.