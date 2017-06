Afghanistan: plus de 200 tués depuis le début du Ramadan

Plus de 200 personnes ont été tuées et 700 blessées dans des violences en Afghanistan au cours du mois du Ramadan, le plus lourd bilan de ce mois sacré depuis 2001, ont rapporté samedi des médias. L'Afghanistan vient de vivre le mois de Ramadan le plus meurtrier depuis le début de l'opération américaine en 2001, avec au moins 200 morts, principalement civils, et 700 blessés. Ce mois sacré a été notamment marqué par une attaque au camion piégé en plein Kaboul le 31 mai. Cet attentat qui visait le quartier diplomatique, la pire qu'ait subi Kaboul en 16 ans, a fait au moins 150 tués - tous Afghans - et 400 blessés.