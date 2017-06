10 civils tués dans une attaque à la bombe à Kirkouk

Dix personnes ont été tuées et six autres blessées samedi dans l'explosion d'une bombe sur une route alors qu'elles fuyaient leurs maisons dans une ville prise par le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech) dans la province irakienne de Kirkouk (nord), a indiqué une source sécuritaire. Cet incident a eu lieu dans la matinée lorsque ces familles, qui fuyaient la ville de Hawijah, au sud-ouest de la ville de Kirkouk, se trouvaient sur une route dans la zone montagneuse d'Himreen, à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Tikrit, chef-lieu de la province voisine de Salahudin, a précisé la même source. La plupart des victimes et des blessés étaient des femmes et enfants, a-t-elle indiqué.