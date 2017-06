3 quintaux de kif traité saisis à Tlemcen

Les services de la Gendarmerie nationale de Tlemcen ont procédé à l'arrestation de 4 individus et à la saisie de 3 quintaux de kif traité, indique un communiqué du Groupement territorial de la Gendarmerie nationale. "Suite à des investigations menées par les éléments du Groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Tlemcen, un réseau criminel spécialisé dans le trafic de drogues constitué de 4 personnes a été démantelé, précise la même source, ajoutant que cette opération a permis la saisie de 325 kg de kif traité et 02 motos utilisées par les trafiquants. Les mis en cause seront présentés devant les juridictions compétentes, a conclu le communiqué.