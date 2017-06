Heurts entre manifestants et policiers à Londres

Des heurts ont éclaté dimanche à Londres entre des manifestants et des policiers lors d'une manifestation pour protester contre la mort d'un homme, a rapporté lundi la chaîne Sky. La manifestation a débuté après que des personnes sont descendues dans les rues pour protester contre la mort d'un homme qui aurait été abattu brutalement "après qu'il eut été arrêté dans une voiture par des agents de police à Newham, dans l'est de Londres", selon la même source. D'autres sources ont rapporté que la police aurait utilisé la force en attaquant le jeune homme de 25 ans avec du gaz lacrymogène, avant qu'il ne soit décédé six jours après avoir été hospitalisé. Un témoin cité par la chaîne Sky a affirmé que la situation est sous contrôle. Selon la chaine BBC, il n'y a eu aucune arrestation, mais certains policiers ont été légèrement blessés.