Un incendie fait 153 morts au Pakistan

Le bilan de l'incendie au Pakistan d'un camion d'hydrocarbures vers lequel des riverains s'étaient précipités pour récupérer du carburant a grimpé lundi à 153 morts alors que le pays entamait l'Aïd El-Fitr qui marque la fin du mois de jeûne musulman du ramadan. "Ce jour de l'Aïd est devenu un jour de deuil et de douleur pour nous", a déclaré le Premier ministre Nawaz Sharif, qui a interrompu un séjour à Londres pour se rendre au chevet des victimes. "Nous ferons de cet accident un exemple pour que cela ne se reproduise plus", a-t-il ajouté devant la presse, annonçant une enquête approfondie et le versement de 3 millions de roupies (25.000 euros) aux familles des victimes. Des dizaines de proches patientaient devant les hôpitaux de Bahawalpur, la grande ville la plus proche des lieux du drame, pour récupérer les corps. Le camion citerne qui transportait 40.000 litres d'essance du port de Karachi jusqu'à Lahore, capitale du Pendjab, s'est couché sur l'autoroute vers 6h30 du matin dimanche, après qu'un pneu a éclaté selon les premiers témoignages rapportés par le police.