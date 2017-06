Grande Bretagne: 60 immeubles déclarés hors normes

Le gouvernement britannique a annoncé dimanche que soixante immeubles avaient été identifiés comme non conformes aux normes de sécurité, alors que les autorités étaient mobilisées pour faire évacuer des habitants de crainte d'un nouveau drame après l'incendie meurtrier de la tour Grenfell à Londres. Cette opération massive de vérification de la conformité aux normes anti-incendie des tours a été déclenchée après que le feu a dévasté la tour Grenfell à Londres dans la nuit du 13 au 14 juin, faisant au moins 79 morts. Le revêtement de cette tour est mis en cause dans la propagation de l'incendie et un revêtement similaire a été découvert sur 60 immeubles d'habitation qui ont été jugés non conformes d'après les tests anti-incendie.