Un incendie ravage un parc naturel en Espagne

Les pompiers redoublaient d'efforts lundi pour maîtriser un incendie qui ravage un parc naturel dans le sud de l'Espagne depuis samedi, mais n'a fait aucun blessé, a indiqué un porte-parole à l'AFP. "Les flammes ne sont pas contrôlées, elles s'étendent et se propagent", a indiqué ce porte-parole des pompiers. Les effectifs des pompiers devaient être renforcés lundi matin mais "la première offensive, ce sont les moyens aériens qui vont la mener", a-t-il ajouté. Il a indiqué qu'il n'y avait "aucun blessé" à sa connaissance. Le feu, qui s'est déclaré samedi et a entrainé l'évacuation de plus de 2.000 personnes, touche le parc naturel de Doñana en Andalousie, mais n'a pas encore atteint le parc national du même nom, Patrimoine mondial de l'humanité de l'Unesco depuis 1994.