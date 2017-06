Afghanistan: 8 talibans tués dans des opérations de l'armée

Huit talibans ont été tués et cinq autres blessés dans des opérations lancées par l'armée afghane dans deux provinces, a annoncé lundi le ministère afghan de la Défense. Quatre talibans ont été tués et cinq autres blessés dans une opération de recherche lancée dimanche par l'Armée nationale afghane dans le district de Chora, dans la province d'Orozgan, a déclaré le ministère dans un communiqué. "Toor Khan, un commandant local des talibans, a été arrêté et un véhicule de patrouille de l'armée volé par les combattants a été repris au cours du raid", selon le communiqué.