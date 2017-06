Le Brent ouvre la semaine à moins de 46 dollars

Les cours du pétrole se redressaient un peu lundi en cours d'échanges européens, après la chute de la semaine dernière qui les avaient vu reculer à des plus bas en plus de sept mois. En fin de matinée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août valait 45,79 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 25 cents par rapport à la clôture de vendredi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour la même échéance gagnait 29 cents à 43,30 dollars. "Le Brent et le WTI se reprennent un peu lundi grâce au déclenchement de rachats de positions à découvert", a observé David Madden, analyste chez CMC Markets.