UE : nouvelles règles de lutte contre le blanchiment de capitaux

De nouvelles règles destinées à mieux lutter contre le blanchiment de capitaux, l'évasion fiscale et le financement du terrorisme dans l'UE sont entrées en vigueur, a annoncé lundi la Commission européenne. Ces règles, contenues dans la quatrième directive anti-blanchiment, renforcent celles existantes par l'introduction de nombreuses modifications. Il s’agit, entre autres, du renforcement de l'obligation d'évaluation des risques pour les banques, les avocats et les experts-comptables, de la fixation d'exigences claires en matière de transparence sur les bénéficiaires effectifs pour les entreprises et de la facilitation de l'échange d'informations entre les cellules de renseignement financier de différents Etats membres pour repérer et suivre les virements de fonds suspects.