Plus de 19 tonnes de résine de cannabis saisies en quatre mois

Plus de 19 tonnes de résine de cannabis ont été saisies en Algérie durant les quatre premiers mois de l`année 2017, dont 84,89% dans l`ouest du pays, selon un bilan de l`Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLDT). "Au total, 19.181,616 kg de résine de cannabis ont été saisies durant les quatre premiers mois de l'année 2017, dont 84,89% dans la région Ouest du pays", a précisé l`Office dans son rapport, se référant au bilan des services de lutte contre les stupéfiants (gendarmerie, police et douanes).