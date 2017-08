"Attaques acoustiques" à Cuba

Au moins seize employés de l'ambassade des Etats-Unis à Cuba ont été touchés par de mystérieuses "attaques acoustiques", a annoncé jeudi le département d'Etat américain. Ces Américains, "membres de la communauté de notre ambassade", ont tous ressenti "certains symptômes" et "ont reçu des soins médicaux aux Etats-Unis ainsi qu'à Cuba", a déclaré devant la presse à Washington sa porte-parole Heather Nauert. Cette mystérieuse affaire n'a été dévoilée que début août, mais elle remonte à plusieurs mois: les premiers "symptômes physiques" ont été signalés fin 2016 et, dès le 23 mai, sans attendre d'y voir plus clair, les Etats-Unis ont décidé dans une première riposte l'expulsion de deux diplomates cubains en poste à Washington.