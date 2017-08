Turquie: 900 fonctionnaires supplémentaires limogés

Plus de 900 fonctionnaires supplémentaires ont été limogés dans le cadre des purges lancées en Turquie après le coup d'Etat manqué de 2016, selon un décret-loi publié vendredi au Journal Officiel. Par ailleurs, les services de renseignement turc (MIT) seront désormais rattachés à la présidence, et non plus au Premier ministre, selon un autre décret-loi publié parallèlement. Parmi les 928 personnes écartées de la fonction publique vendredi figurent des militaires, des universitaires et des employés des ministère de la Justice, de l'Intérieur et des Affaires étrangères.