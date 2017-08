Les arrivées de réfugiés et de migrants en Europe baissent

Le nombre d'arrivées de migrants et de réfugiés en Europe a chuté durant le premier semestre 2017, selon un nouveau rapport publié vendredi par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Toutefois, sans voies légales à disposition pour rejoindre l'Europe, de nombreux réfugiés et migrants ont encore recours à des passeurs sans scrupule ainsi qu'à des réseaux de traite d'êtres humains et risquent la mort et/ou des abus effroyables, précise le HCR. Selon l'agence onusienne, cette baisse du nombre d'arrivées en Europe enregistrée au premier semestre 2017 s'explique principalement par une diminution de 94% du nombre total de personnes effectuant la traversée maritime depuis la Turquie vers la Grèce.