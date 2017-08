Saisie d'une quantité d'armes et de munitions à Tamanrasset

Une quantité d'armes et de munitions a été saisie jeudi à Tamanrasset par les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), qui ont également détruit quatre casemates et cinq bombes de confection artisanale à Tizi Ouzou et Tipaza, indique vendredi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée et grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a saisi, le 24 août 2017 à Tamanrasset, trois pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions, tandis que d’autres détachements de l’ANP ont détruit quatre casemates et cinq bombes de confection artisanale à Tizi Ouzou et Tipaza/1e RM", note la même source.