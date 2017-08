Un réseau spécialisé dans le vol de sociétés démantelé

La brigade de recherche de la Gendarmerie nationale de Rouiba a démantelé récemment un réseau criminel spécialisé dans le vol de sociétés privées et saisi des moyens de transport et d'autres effets, a indiqué vendredi un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques du Groupement territorial de la Gendarmerie nationale d'Alger. La brigade de recherche de la Gendarmerie nationale de Rouiba a démantelé récemment un réseau criminel constitué de 4 individus âgés entre 20 et 30 à la suite de vols commis dans des sociétés privées dans la zone industrielle de Rouiba et saisi des moyens de transport et d'autres effets utilisés dans les crimes, a précisé le communiqué.