Inde: violents heurts après la condamnation d'un gourou pour viol

Au moins 14 personnes ont perdu la vie et des dizaines ont été blessées vendredi dans des heurts dans le nord de l'Inde après la condamnation pour viol d'un gourou controversé, qui a déclenché des manifestations rassemblant plus de 100.000 personnes. "Quatorze personnes sont mortes et 80 sont blessées", a indiqué un responsable de l'hôpital de la ville de Panchkula, dans le nord de l'Inde, souhaitant ne pas être nommé. Un premier bilan policier faisait état de quatre morts. Les autorités ont déployé des centaines de soldats alors que plus de 100.000 personnes, selon les estimations, s'étaient réunies à Panchkula après qu'un tribunal spécial a reconnu coupable du viol de deux femmes le chef spirituel Gurmeet Ram Rahim Singh.