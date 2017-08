Rajoy appelle tous les Espagnols à manifester à Barcelone

Le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy a appelé vendredi tous les Espagnols à se joindre à une grande manifestation contre le terrorisme samedi à Barcelone, pour manifester leur affection pour la Catalogne et sa métropole. En pleine épreuve de force avec le gouvernement régional de Catalogne qui veut faire sécession de l'Espagne, M. Rajoy a parlé "d'affection" pour les Catalans et Barcelone, et fait l'éloge de la police autonome catalane, les Mossos d'Esquadra, après deux attentats meurtriers la semaine dernière. "Je veux appeler tout le monde à participer à la manifestation de demain à Barcelone. Avec toute la société catalane et toute l'Espagne, nous redonnerons là un message d'unité et de rejet du terrorisme et d'affection pour la ville de Barcelone", a déclaré M. Rajoy au cours d'une conférence de presse.