Un ex-ingénieur de Volkswagen écope de 40 mois de prison

Un ex-ingénieur de Volkswagen, James Liang, a été condamné vendredi par un tribunal de la ville américaine de Detroit à 40 mois de prison et 200.000 dollars d'amende pour son rôle dans le "dieselgate", a-t-on indiqué de source judiciaire. Après sa libération, il sera soumis à un régime de liberté surveillée pendant deux ans et pourra en outre être expulsé vers l'Allemagne, a-t-on précisé de même source. James Liang, 63 ans, avait plaidé coupable en septembre et encourait une peine maximale de cinq ans de prison et 250.000 dollars d'amende. Mais comme il avait choisi de coopérer avec la justice américaine dans l'enquête, l'accusation n'avait requis que trois ans de prison et 20.000 dollars d'amende.