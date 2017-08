Sénégal: un polémiste brûle un billet de franc CFA

Le militant controversé de la cause noire Kémi Séba a été interpellé vendredi à Dakar pour "avoir brûlé un billet de francs CFA", a-t-on appris de source judiciaire. L'ex-leader de la Tribu Ka, groupuscule dissous en 2006 en France pour antisémitisme et incitation à la haine raciale, a été interpellé à son domicile de la capitale sénégalaise dans la matinée par la Division des investigations criminelles (DIC, police judiciaire), selon cette source s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. Il lui est reproché d'avoir "brûlé un billet de francs CFA lors d'une manifestation (de ses partisans) le 19 août à Dakar" et il sera "probablement déféré" devant le parquet, a affirmé la même source, sans donner plus de détails.