Venezuela: exercices militaires de l’armée

Plus de 900.000 hommes seront mobilisés samedi et dimanche au Venezuela pour effectuer des exercices militaires ordonnés par le président Nicolas Maduro. "Plus de 900.000 combattants. Jamais auparavant la FANB (armée vénézuélienne) n'a été plus soudée, plus unie. Cet exercice va nous permettre de passer à une nouvelle phase d'alerte, d'attitude pour le combat défensif", a déclaré le chef du Commandement stratégique opérationnel Remigio Ceballos, entouré de soldats.