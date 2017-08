500 corps dans deux charniers découverts près de Mossoul

L'armée irakienne a découvert deux charniers contenant les restes de quelque 500 corps décapités près de la ville de Mossoul, récemment libérée, a révélé vendredi un communiqué de l'armée. Les deux charniers ont été découverts près du site de la prison de Badouch, au nord-ouest de Mossoul. Le premier contenait 470 corps et le second 30, a précisé le Commandement des opérations interarmées dans un bref communiqué. Les corps pourraient être ceux de prisonniers exécutés par des membres de du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech), poursuit le communiqué. La prison de Badouch est connue pour avoir été le site où l'EI a massacré plus de 600 prisonniers le 10 juin 2014 alors que le groupe terroriste se déployait sur la province de Ninive, au nord de l'Irak.