La Corée du Nord a tiré trois missiles en mer du Japon

Pyongyang a tiré trois missiles balistiques à courte portée samedi matin en mer du Japon, a indiqué l'armée américaine, confirmant les tirs de "projectiles non identifiés" annoncés quelques minutes plus tôt par le ministère sud-coréen de la Défense. Aucun des missiles tirés du site nord-coréen de Kittaeryong n'a présenté de menace pour les Etats-Unis ou le territoire américain de Guam, dans le Pacifique, a précisé un porte-parole du commandement de l'armée américaine dans le Pacifique. "Le premier et le troisième missile ont explosé quasi instantanément", a ajouté le porte-parole, soulignant que les trois tirs se sont étalés sur 30 minutes.