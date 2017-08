Syrie : l'UNICEF appelle à faciliter la protection des enfants

Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a demandé vendredi aux parties au conflit en Syrie d'épargner les enfants des villes syriennes de Raqqa et de Deir-ez-Zor et de faciliter leurs passages vers des zones sûres. "L'impact de la guerre sur les enfants à travers la Syrie est toujours alarmant. Des combats continus et intenses ont déplacé des milliers de familles des villes de Raqqa et Deir-ez-Zor", a déclaré dans un communiqué le représentant de l'UNICEF en Syrie, Fran Equiza. Selon les informations reçues par l'UNICEF, plusieurs milliers d'enfants sont toujours piégés dans la ville de Raqqa, contrôlée par les terroristes de Daech, et se trouvent directement sur la ligne de feu.