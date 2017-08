Yémen : 58 civils tués en une semaine

Cinquante-huit civils ont trouvé la mort dans des attaques au Yémen entre le 17 et le 24 août, dont 42 personnes suite à des frappes aériennes de la coalition sous commandement saoudien, a déclaré vendredi le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) dans un communiqué, qui a réclamé l'ouverture d'enquêtes "crédibles, exhaustives et impartiales" sur ces incidents. La frappe la plus meurtrière a eu lieu mercredi contre l'hôtel Istirahat Al Shahab situé dans le gouvernorat de Sana'a. Quatre autres attaques aériennes de la coalition sur des villages yéménites ont fait plusieurs victimes en moins d'une semaine.