Etats-Unis: l'ouragan Harvey menace la côte du Texas

L'ouragan Harvey a touché terre sur la côte du Texas vendredi, non loin de la ville de Corpus Christi, battant le littoral avec des vents à 215 km/h et promettant des "inondations catastrophiques". Harvey a atteint la terre ferme entre Rockport et Port Aransas, à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Corpus Christi vers 22h00 locales (03h00 GMT samedi), annoncé le Centre national des ouragans (NHC) sur Twitter. Harvey pourrait causer "la destruction complète de mobile homes", emporter certains immeubles et rendre de nombreuses zones "inhabitables pendant des mois", a averti le NHC.