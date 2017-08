Le Venezuela convoque une réunion de firmes américaines

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a convoqué vendredi une réunion urgente des firmes américaines qui achètent du pétrole au Venezuela afin d'analyser les sanctions imposées à Caracas par les Etats-Unis. "Je convoque au Venezuela toutes les entreprises américaines auxquelles nous vendons du pétrole" (...) pour une réunion urgente", a dit M. Maduro dans une déclaration à la radio et à la télévision. Le but de la réunion sera de "rechercher des solutions à la situation qu'a créée ce décret (américain imposant des sanctions, ndlr) qui attaque notre économie et qui instaure un blocus financier et économique", a déclaré le président vénézuélien.