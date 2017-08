Les forces irakiennes reprennent à l'EI le centre de Tal Afar

Les forces irakiennes ont reconquis le centre de Tal Afar, au septième jour de l'assaut lancé sur l'un des derniers bastions jihadistes en Irak, pays où les ministres français des Affaires étrangères et des Armées devaient évoquer samedi la lutte anti-EI et la reconstruction. Début juillet, les forces irakiennes reprenaient Mossoul, deuxième ville d'Irak et ancien plus gros bastion du groupe terroriste Etat islamique (EI) dans le pays, mettant fin au bout de neuf mois de combats meurtriers à trois années d'occupation terroriste. Dimanche, les troupes gouvernementales et les unités paramilitaires du Hachd al-Chaabi, appuyées par la coalition emmenée par les Etats-Unis, lançaient l'assaut sur Tal Afar, à 70 kilomètres à l'ouest de la ville septentrionale de Mossoul.