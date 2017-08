Barcelone manifeste neuf jours après l'attentat des Ramblas

Fleurs à la main, des dizaines de milliers d'Espagnols et d'étrangers sont attendus à Barcelone samedi pour une grande manifestation, en présence du roi, en réaction aux attentats terroristes meurtriers des 17 et 18 août. Le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, a appelé vendredi "tout le monde à participer" à cette manifestation organisée par le gouvernement catalan et la mairie de Barcelone, après le double attentat de Barcelone et de Cambrils qui a fait 15 morts et au moins 126 blessés d'une trentaine de nationalités, dont six sont dans "un état critique". Le rassemblement est prévu à partir de 18h00 locales (16h00 GMT), et d'autres manifestations sont annoncées à Madrid et dans d'autres villes espagnoles comme Valence ou Vigo.