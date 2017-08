Le bilan de l'attaque visant une mosquée à Kaboul monte à 40 morts

Le bilan de l'attaque ayant visé une mosquée vendredi dans la capitale afghane, Kaboul, est passé à 40 morts et 90 blessés, a indiqué samedi la Commission indépendante des droits de l'Homme d'Afghanistan (AIHRC). "L'AIHRC condamne fermement l'attaque contre la mosquée Imam-e-Zaman dans la ville de Kaboul, qui a tué 40 civils innocents et en a blessé 90 autres, et exprime sa vive inquiétude face à l'augmentation des attaques contre des civils et des lieux religieux sacrés", indique la commission dans un communiqué. L'attaque meurtrière s'est produite vendredi alors que des dizaines de fidèles étaient réunis dans la mosquée pour la prière du vendredi. Un précédent bilan faisait état de 28 morts. L'AIHRC a demandé au gouvernement et aux forces de sécurité d'identifier les auteurs de cette attaque et de les traduire en justice le plus tôt possible.