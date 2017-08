Un bus se renverser à Blida : deux morts et 26 blessés

Deux personnes sont décédées et 26 autres ont été blessées, suite au renversement, samedi, d’un bus de transport de voyageurs sur l’axe de l’autoroute est-ouest traversant la localité de Boufarik (Blida), a-t-on appris auprès des services de la Protection civile de la wilaya. Le bus desservant la ligne Ain Témouchent/Sétif, avec à son bord 33 passagers, à dérapé aux environs de 2h37 min à l’aube, sur la route de Boufarik en direction d’Alger, avant de se renverser, causant la mort, sur place, de deux passagers ( 2 jeunes de 25 et 27 ans), en plus de blessures diverses à 26 autres, a-t-on ajouté de même source, présupposant que l’accident serait du à la chaussée rendue glissante par les chutes de pluies de la nuit dernière. Les interventions au titre de cet accident ont nécessité la mobilisation de 27 officiers et agents (de différents grades) de la Protection civile, en plus de 4 ambulances et d’un camion.