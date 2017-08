France : un déséquilibré blesse au couteau trois hommes

Un déséquilibré présumé a agressé au couteau trois hommes croisés au hasard, les blessant légèrement, samedi à l'aube dans le centre-ville de Marseille, dans le sud-est de la France, a-t-on indiqué de source policière. L'homme, "dans un état d'excitation importante", n'a tenu aucun propos "à caractère terroriste" et devrait être rapidement hospitalisé d'office, a précisé cette source, citée par les médias. Les attaques ont eu lieu en trois temps, entre 06H30 (04H30 GMT) et 06H55 du matin, heure à laquelle il a été arrêté par la police municipale, a poursuivi la source policière. Lundi à Marseille, un homme atteint de troubles psychiatriques avait tué une femme et en avait grièvement blessé une autre en fonçant en camionnette sur deux abribus distincts.