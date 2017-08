Cuba soutient vivement le Venezuela face à Trump

Cuba a "fermement" dénoncé les sanctions prises contre le Venezuela par le président américain Donald Trump et a appelé l'Amérique latine à défendre les principes de la "zone de paix" convenue en 2014 entre les pays de la région. "Cuba condamne fermement le décret signé aujourd'hui (vendredi) par le président des Etats-Unis Donald Trump, imposant de nouvelles et plus fortes sanctions économiques et financières" au Venezuela, a déclaré le vice-ministre cubain des Affaires étrangères, Abelardo Moreno, dont les propos sont reproduits samedi dans le journal Juventud Rebelde.